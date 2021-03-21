Україна проти Росії. Донбас 2021. Горлівка та Дебальцеве: як живуть на лінії фронту? Чим замінять російський УАЗ в українській армії? Вибори на Донеччині: хто візьме скандальний округ?
Війна на передовій «ДНР»: люди розповіли, як живуть під звуки стрільби (відео)
Ексклюзив: життя в «ДНР». Як живуть в тилу бойовиків поруч з передовою звичайні люди? На що перетворилися Горлівка та Дебальцеве? Нові машини для української армії. На що поміняють старі російські автомобілі? Який легковий військовий транспорт використовують в різних арміях? Скандальні вибори 2021. Хто б'ється за округ на Донбасі?
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Станіслав Асєєв
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