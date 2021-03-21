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21 березня 2021, Київ 18:56
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Війна на передовій «ДНР»: люди розповіли, як живуть під звуки стрільби (відео)

Війна на передовій «ДНР»: люди розповіли, як живуть під звуки стрільби (відео)
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Війна на передовій «ДНР»: люди розповіли, як живуть під звуки стрільби (відео)

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