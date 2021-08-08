На що здатні корвети, які будують для України в Туреччині?

Бойові корвети захистять Україну. Ердоган і Зеленський домовилися: Туреччина починає будувати для України кораблі, на борту яких встановлять протикорабельні ракети, торпедні апарати, кулемети.

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