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Як Росія управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»?

Росія контролює і управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Україна вважає, що люди, які на окупованій частині Донбасу називають себе «владою», повністю залежать і виконують команди російських чиновників по ланцюжку аж до президента Росії Володимира Путіна. Як влаштована структура управління угрупованнями «ДНР»/«ЛНР» із Росії? Кого Кремль відправив до Донецька та Луганська? Ми розповімо як будувалася ця система та покажемо унікальні документи. У російській документації не використовують слова «ДНР» і «ЛНР» або Донецьк і Луганськ, пишуть просто – Територія1 і Територія2.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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