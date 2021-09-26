Як Росія управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»?

Росія контролює і управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Україна вважає, що люди, які на окупованій частині Донбасу називають себе «владою», повністю залежать і виконують команди російських чиновників по ланцюжку аж до президента Росії Володимира Путіна. Як влаштована структура управління угрупованнями «ДНР»/«ЛНР» із Росії? Кого Кремль відправив до Донецька та Луганська? Ми розповімо як будувалася ця система та покажемо унікальні документи. У російській документації не використовують слова «ДНР» і «ЛНР» або Донецьк і Луганськ, пишуть просто – Територія1 і Територія2.