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Вторгнення в Україну: навіщо Росія б'є по Донбасу?

Що почалось на Донбасі? Росія завдає удару по Україні. Угруповання «ДНР» та «ЛНР» б'ють по позиціям української армії. Російська армія зосереджена біля українського кордону та продовжує нарощувати сили. Українські танки готуються до бойових дій.
Путін та його план вторгнення. Донецьк сьогодні: що відбувається у місті?

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