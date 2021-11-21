Бої за 32 блокпост: чому Україна зазнала важких втрат?

Восени 2014-го позиції українських сил, які знаходились на Бахмутській трасі на Луганщині, перетворились на арену запеклих боїв. Найбільш драматично розвивалися події навколо 32 блокпоста. Більше сотні військових та нацгвардійців опинились в оточенні гібридних сил Росії. Головні втрати Україна зазнала під час спроб розблокувати блокпост. За два тижні після блокади українські військові змушені були відійти.



Українське командування припустилося помилки? Що призвело до серйозних втрат під час боїв за 32-й блокпост? Чому його не вдалося утримати під контролем? Танки, артилерія – яку зброю використовували під час прориву блокади?