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Полювання на бронетехніку: «Джавеліни» та українські протитанкові ракети проти техніки Росії

Полювання на бронетехніку: «Джавеліни» та українські протитанкові ракети проти техніки Росії
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Полювання на бронетехніку: «Джавеліни» та українські протитанкові ракети проти техніки Росії

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Українська та американська зброя проти російської бронетехніки. Чим Україна зупинить танки Росії та бойовиків угруповань «ДНР» і ЛНР»?

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«Стугна», «Фагот», «Корсар», «Джавелін». Ми вперше покажемо зблизька американські установки Javelin. Ви побачите – як збирають протитанкові ракети в Україні. І дізнаєтесь, що Росія робить на Донбасі.

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