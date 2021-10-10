Полювання на бронетехніку: «Джавеліни» та українські протитанкові ракети проти техніки Росії

«Стугна», «Фагот», «Корсар», «Джавелін». Ми вперше покажемо зблизька американські установки Javelin. Ви побачите – як збирають протитанкові ракети в Україні. І дізнаєтесь, що Росія робить на Донбасі.
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18:00, 03 жовтня 2021
Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали, як і навіщо їздять в Росію | Донбас Реалії
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18:00, 26 вересня 2021
Як Росія управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»? | Донбас Реалії
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12:00, 14 вересня 2021
До чого готуються армії Росії та Білорусі? | Донбас Реалії
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10:00, 14 вересня 2021
Як Путін заганяє Лукашенка в російську пастку? | Донбас Реалії
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10:00, 13 вересня 2021
Чого очікувати Україні на кордоні з Білоруссю? | Донбас Реалії
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