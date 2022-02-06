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Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ

Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ
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Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ

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Росія та Білорусь проти України? Танки, артилерія, винищувачі: що робить російська армія на території Білорусі поблизу українського кордону?

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Росія та Білорусь проти України? Танки, артилерія, винищувачі: що робить російська армія на території Білорусі поблизу українського кордону? Навіщо Лукашенко погодився на спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість – 2022»? Чи може Путін використати Білорусь як плацдарм для атаки на Україну? Які є сценарії бойових дій? Як жителі Чернігівської області готуються до можливої повномасштабної війни? Яку зброю Польща надає Україні?

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