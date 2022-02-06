Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ

Росія та Білорусь проти України? Танки, артилерія, винищувачі: що робить російська армія на території Білорусі поблизу українського кордону? Навіщо Лукашенко погодився на спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість – 2022»? Чи може Путін використати Білорусь як плацдарм для атаки на Україну? Які є сценарії бойових дій? Як жителі Чернігівської області готуються до можливої повномасштабної війни? Яку зброю Польща надає Україні?
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18:00, 30 січня 2022
Як Україна зможе відбити напад Росії? | Донбас Реалії
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Росія візьметься за Україну після Казахстану? | Донбас Реалії
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Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону? | Донбас Реалії
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18:00, 26 грудня 2021
Якою може бути війна між Україною та Росією у 2022 році? | Донбас Реалії
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