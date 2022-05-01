На якій стадії перебуває війна Росії проти України? Танки, артилерія, авіація: як російська армія знищує Донбас? Де українська армія зупинить російських солдатів? Яку «перемогу» до 9 травня Путін хоче представити росіянам? Чому плани Кремля навряд чи стануть реальністю?
Де Україна зупинить російську армію?
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18:00, 17 квітня 2022
Якою зброєю Україна переможе Росію?
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18:00, 03 квітня 2022
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18:00, 13 березня 2022
Як Україна відбиває атаку Росії? | Донбас Реалії
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Росія прорахувалась: як українці захищають Київ? | Донбас Реалії
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