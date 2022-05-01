Де Україна зупинить російську армію?

На якій стадії перебуває війна Росії проти України? Танки, артилерія, авіація: як російська армія знищує Донбас? Де українська армія зупинить російських солдатів? Яку «перемогу» до 9 травня Путін хоче представити росіянам? Чому плани Кремля навряд чи стануть реальністю?