Ми розповімо про структуру управління угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» та про те, хто в РФ контролює безпеку та військову сферу в окупації. А ще ви дізнаєтесь про те, як Росія створювала армійські корпуси у Донецьку та Луганську. Війна Росії проти України. Світ говорить про ескалацію, а російський президент Володимир Путін уже восьмий рік заперечує, що саме російська армія окупувала частину Донбас.
Як Росія приховує своїх військових на Донбасі?
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