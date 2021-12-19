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Як Росія приховує своїх військових на Донбасі?

Як Росія приховує своїх військових на Донбасі?
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Як Росія приховує своїх військових на Донбасі?

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Ексклюзив. Ми розкриємо справжні імена співробітників Федеральної служби безпеки Росії, яких відправили до Донецька та Луганська, а також – специфіку роботи ФСБ на Донеччині.

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Ми розповімо про структуру управління угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» та про те, хто в РФ контролює безпеку та військову сферу в окупації. А ще ви дізнаєтесь про те, як Росія створювала армійські корпуси у Донецьку та Луганську. Війна Росії проти України. Світ говорить про ескалацію, а російський президент Володимир Путін уже восьмий рік заперечує, що саме російська армія окупувала частину Донбас.

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