Українські військові опівдні 26 червня відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Процедура відбувається в рамках роботи з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі. Як повідомили у штабі Операції об’єднаних сил (ООС), все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. В угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. (Відео: Прес-центр Об'єднаних сил)