Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Червень 2019, Київ 19:37
Відео

Україна відвела війська від однієї з позицій на околицях Станиці Луганської – відео

Україна відвела війська від однієї з позицій на околицях Станиці Луганської – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Українські військові опівдні 26 червня відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Процедура відбувається в рамках роботи з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі. Як повідомили у штабі Операції об’єднаних сил (ООС), все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. В угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. (Відео: Прес-центр Об'єднаних сил)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG