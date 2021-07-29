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Стіна Зеленського: як саме Україна може відгородитися від окупованої частини Донбасу (відео)

Стіна Зеленського: як саме Україна може відгородитися від окупованої частини Донбасу (відео)
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Стіна Зеленського: як саме Україна може відгородитися від окупованої частини Донбасу (відео)

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Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної українському уряду частини Донбасу. Про це він заявив наприкінці червня в інтерв'ю одному з українських телеканалів. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Сенс промови президента такий: якщо припинити війну на Донбасі не вийде, то Київ може відгородитися стіною від непідконтрольних йому територій, а питання про будівництво такої стіни і повний розрив контактів із ОРДЛО винесуть на всеукраїнський референдум.

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