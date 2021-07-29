Сенс промови президента такий: якщо припинити війну на Донбасі не вийде, то Київ може відгородитися стіною від непідконтрольних йому територій, а питання про будівництво такої стіни і повний розрив контактів із ОРДЛО винесуть на всеукраїнський референдум.
Стіна Зеленського: як саме Україна може відгородитися від окупованої частини Донбасу (відео)
Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної українському уряду частини Донбасу. Про це він заявив наприкінці червня в інтерв'ю одному з українських телеканалів. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).
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