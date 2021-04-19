Близько 60 представників з 12 міст донецької області оновлювали навички у стрельбі, тактиці бою, саперній справі та медицині. Кількість учасників було штучно обмежено. За словами організатора вишколу, Геннадія Четверьова, одночасно тренується чотири представника з міста. Потім вони передають отримані знання своїм бойовим групам. А наступного разу вже інша четвірка приїздить на навчання.
Віталій Пилипенко, колишній командир взводу розвідки 81 ОМБр, який на вишколі був присутній як інструктор з тактики бою розповів, що патриоти Донеччини не бояться російської агресії, бо тривалий час готувалися до цього. Нині Віталій є депутатом Дружківської міської ради, але в будь який час готовий знов взяти в руки автомат.
У лавах патріотичних організацій на Донеччині багато людей, які мають військовий досвід. Це й добровольці, які з 2014 року захищали країну, і бійці ЗСУ, які відслужили пізніше, також багато молоді.
Вишколи та бойові злагодження на Добропільщині проходять постійно. Вперше у 2015 році разом із поліцією відпрацьвувалися заходи з оборони Добропільського міського відділення. А вже з 2016 року до спільних з військовими навчань залучалися представники інших міст Донецької області.
Віталій Пилипенко, колишній командир взводу розвідки 81 ОМБр, який на вишколі був присутній як інструктор з тактики бою розповів, що патриоти Донеччини не бояться російської агресії, бо тривалий час готувалися до цього. Нині Віталій є депутатом Дружківської міської ради, але в будь який час готовий знов взяти в руки автомат.
У лавах патріотичних організацій на Донеччині багато людей, які мають військовий досвід. Це й добровольці, які з 2014 року захищали країну, і бійці ЗСУ, які відслужили пізніше, також багато молоді.
Вишколи та бойові злагодження на Добропільщині проходять постійно. Вперше у 2015 році разом із поліцією відпрацьвувалися заходи з оборони Добропільського міського відділення. А вже з 2016 року до спільних з військовими навчань залучалися представники інших міст Донецької області.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ