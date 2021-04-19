На Донеччині представники патріотичних організацій готуються до можливого вторгнення Росії. Днями біля Добропілля пройшов вишкіл активістів обласної громадської спілки «Захисники Донеччини», які готові в будь-який момент взяти зброю в руки у випадку загрози.