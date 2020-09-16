Хто вбив головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка? (відео)
Замовника вбивства головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка знайдено? Російське видання «База» опублікувало матеріал, де підозра падає на українського олігарха Сергія Курченка. Через два роки після вибуху в Донецьку виникають все нові версії про те, хто насправді організував резонансне вбивство. Чому серед підозрюваних з'явилася людина, яку називають колишнім «гаманцем» Віктора Януковича?
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