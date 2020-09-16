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16 вересня 2020, Київ 15:34
Відео

Хто вбив головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка? (відео)

Хто вбив головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка? (відео)
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Хто вбив головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка? (відео)

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Замовника вбивства головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка знайдено? Російське видання «База» опублікувало матеріал, де підозра падає на українського олігарха Сергія Курченка. Через два роки після вибуху в Донецьку виникають все нові версії про те, хто насправді організував резонансне вбивство. Чому серед підозрюваних з'явилася людина, яку називають колишнім «гаманцем» Віктора Януковича?

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