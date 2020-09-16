Замовника вбивства головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка знайдено? Російське видання «База» опублікувало матеріал, де підозра падає на українського олігарха Сергія Курченка. Через два роки після вибуху в Донецьку виникають все нові версії про те, хто насправді організував резонансне вбивство. Чому серед підозрюваних з'явилася людина, яку називають колишнім «гаманцем» Віктора Януковича?