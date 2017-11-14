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14 Листопад 2017, Київ 16:44
Відео

Як вербують до лав бойовиків на окупованій частині Донбасу (відео)

Як вербують до лав бойовиків на окупованій частині Донбасу (відео)
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0:06:08
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Повістки до так званих «військкоматів» на окупованій частині Донбасу, мобілізація через відеоролики і «збори резервістів». На окупованих територіях розгорнута ціла кампанія по залученню жителів Донецької і Луганської областей до незаконних збройних формувань. Скільки платять бойовикам і як через колишні українські військкомати тепер вербують молодь в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними? Це досліджували журналісти Радіо Свобода у проекті «Донбас.Реалії».

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