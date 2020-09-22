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22 вересня 2020, Київ 11:51
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Росія шантажує Україну перемир'ям на Донбасі (відео)

Росія шантажує Україну перемир'ям на Донбасі (відео)
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Росія шантажує Україну перемир'ям на Донбасі (відео)

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Переговори по Донбасу в Мінську зайшли в глухий кут. Останнє резонансне рішення - інспекція позицій українських військових, обурило українське суспільство. В результаті її скасували. Чи можуть до цього питання повернутися? Що глава української делегації змінив би в мінських домовленостях? Як закінчити війну Росії і України? Ексклюзивні коментарі Леоніда Кравчука Донбас Реалії.

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