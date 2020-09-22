Переговори по Донбасу в Мінську зайшли в глухий кут. Останнє резонансне рішення - інспекція позицій українських військових, обурило українське суспільство. В результаті її скасували. Чи можуть до цього питання повернутися? Що глава української делегації змінив би в мінських домовленостях? Як закінчити війну Росії і України? Ексклюзивні коментарі Леоніда Кравчука Донбас Реалії.