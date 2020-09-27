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27 вересня 2020, Київ 18:27
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Путін і Лукашенко зтягують війська до кордонів України

Путін і Лукашенко зтягують війська до кордонів України
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Путін і Лукашенко зтягують війська до кордонів України

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Російські військові на Донбасі. Протести в Білорусі. Путін підтримує Лукашенка. Лукашенко загрожує Україні? Біля кордонів України Росія і Білорусь відпрацювали спільний наступ проти країн НАТО і України? Путін захоплює контроль над білоруською армією? Союзна держава Росії і Білорусі. Що відбувається на Донбасі? Луганськ сьогодні. Бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» судять в Чехії.

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