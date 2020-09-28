Президент Росії Володимир Путін допомагає Олександру Лукашенку придушити протести в Білорусі? Військові Росії і Білорусі провели спільні навчання біля кордонів країн НАТО і України. Оголошена мета маневрів – оборона Союзної держави, але експерти кажуть, що війська відпрацювали наступальні дії. Білоруська армія стає частиною російської?