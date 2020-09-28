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28 вересня 2020, Київ 11:12
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Спільні військові навчання. Росія захоплює контроль над армією Білорусі? (відео)

Спільні військові навчання. Росія захоплює контроль над армією Білорусі? (відео)
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Спільні військові навчання. Росія захоплює контроль над армією Білорусі? (відео)

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Президент Росії Володимир Путін допомагає Олександру Лукашенку придушити протести в Білорусі? Військові Росії і Білорусі провели спільні навчання біля кордонів країн НАТО і України. Оголошена мета маневрів – оборона Союзної держави, але експерти кажуть, що війська відпрацювали наступальні дії. Білоруська армія стає частиною російської?

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