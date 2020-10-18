Чому радянська техніка стає легкою здобиччю для турецьких безпілотників? (відео)
Уроки війни в Карабасі для України. Чому треба повчитися української армії на прикладі війни Вірменії та Азербайджану? Яка сучасна зброю найкраща для локальних боїв? Катастрофа української авіації. Чому українські літаки розбиваються? Коли закінчиться термін бортів і до чого це призведе? Коронавірус в «ДНР» і «ЛНР». Бойовики приховують масштаби епідемії COVID-19. У лікарнях немає місць. Що відбувається у Донецьку та Луганську? Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.
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Віталій Портников
Казус Фокіна. Офіс президента все знав і перевіряв реакцію суспільства?
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