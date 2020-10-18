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18 жовтня 2020, Київ 18:38
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Чому радянська техніка стає легкою здобиччю для турецьких безпілотників? (відео)

Чому радянська техніка стає легкою здобиччю для турецьких безпілотників? (відео)
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Чому радянська техніка стає легкою здобиччю для турецьких безпілотників? (відео)

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