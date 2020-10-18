Уроки війни в Карабасі для України. Чому треба повчитися української армії на прикладі війни Вірменії та Азербайджану? Яка сучасна зброю найкраща для локальних боїв? Катастрофа української авіації. Чому українські літаки розбиваються? Коли закінчиться термін бортів і до чого це призведе? Коронавірус в «ДНР» і «ЛНР». Бойовики приховують масштаби епідемії COVID-19. У лікарнях немає місць. Що відбувається у Донецьку та Луганську? Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.