Росія запустила турецьких військових на Південний Кавказ (відео)
Війна в Нагірному Карабасі зупинена. Після успіху Азербайджану в Україні заговорили про уроки цього конфлікту для Києва в контексті війни на Донбасі. Порівнювати ці війни не можна. Перемогу Азербайджану через появу російських миротворців в регіоні не назвеш остаточною. Але українській владі та українській армії є над чим подумати.
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Ірина Костенко, Ірина Халупа
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