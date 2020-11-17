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17 листопада 2020, Київ 10:13
Відео

Росія запустила турецьких військових на Південний Кавказ (відео)

Росія запустила турецьких військових на Південний Кавказ (відео)
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Росія запустила турецьких військових на Південний Кавказ (відео)

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Війна в Нагірному Карабасі зупинена. Після успіху Азербайджану в Україні заговорили про уроки цього конфлікту для Києва в контексті війни на Донбасі. Порівнювати ці війни не можна. Перемогу Азербайджану через появу російських миротворців в регіоні не назвеш остаточною. Але українській владі та українській армії є над чим подумати.

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