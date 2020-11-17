Війна в Нагірному Карабасі продемонструвала ефективність ударних безпілотників. Багато в чому саме вони забезпечили перевагу Азербайджану на полі бою. Для одних країн ця зброя – давно пріоритет. Інші – серед них і Україна – поки лише намагаються придумати щось своє. Як українська оборонка розробляє ударний БПЛА? Чи є шанс створити щось подібне Байрактару або навіть потужніше?