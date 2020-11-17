Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 листопада 2020, Київ 16:30
Відео

Україна створює ударний безпілотник (відео)

Україна створює ударний безпілотник (відео)
Embed
Україна створює ударний безпілотник (відео)

No media source currently available

0:00 0:07:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Війна в Нагірному Карабасі продемонструвала ефективність ударних безпілотників. Багато в чому саме вони забезпечили перевагу Азербайджану на полі бою. Для одних країн ця зброя – давно пріоритет. Інші – серед них і Україна – поки лише намагаються придумати щось своє. Як українська оборонка розробляє ударний БПЛА? Чи є шанс створити щось подібне Байрактару або навіть потужніше?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG