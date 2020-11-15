Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 листопада 2020, Київ 18:37
Відео

В Україні повториться Карабах? (відео)

В Україні повториться Карабах? (відео)
Embed
В Україні повториться Карабах? (відео)

No media source currently available

0:00 0:25:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Росія розібралась з Карабахом. Донбасу приготуватися? Уроки для України на досвіді Вірменії та Азербайджану. «Миротворці» Путіна в Карабасі помічені у війні на Донбасі. Нова українська зброя для атаки з повітря. Чиї ударні безпілотники потужніше? Чи буде новий український БПЛА «Сокіл-300» краще турецького BAYRAKTAR? Як насаджують «русский мир» в «ДНР» і «ЛНР».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG