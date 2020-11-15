В Україні повториться Карабах? (відео)
Росія розібралась з Карабахом. Донбасу приготуватися? Уроки для України на досвіді Вірменії та Азербайджану. «Миротворці» Путіна в Карабасі помічені у війні на Донбасі. Нова українська зброя для атаки з повітря. Чиї ударні безпілотники потужніше? Чи буде новий український БПЛА «Сокіл-300» краще турецького BAYRAKTAR? Як насаджують «русский мир» в «ДНР» і «ЛНР».
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
«Повість» Нестора Літописця – пам'ятка української мови, історії та літератури
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ