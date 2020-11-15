Росія розібралась з Карабахом. Донбасу приготуватися? Уроки для України на досвіді Вірменії та Азербайджану. «Миротворці» Путіна в Карабасі помічені у війні на Донбасі. Нова українська зброя для атаки з повітря. Чиї ударні безпілотники потужніше? Чи буде новий український БПЛА «Сокіл-300» краще турецького BAYRAKTAR? Як насаджують «русский мир» в «ДНР» і «ЛНР».