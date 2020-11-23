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23 листопада 2020, Київ 11:08
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Бойова авіація України: чим замінити застарілі радянські літаки? (відео)

Бойова авіація України: чим замінити застарілі радянські літаки? (відео)
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Бойова авіація України: чим замінити застарілі радянські літаки? (відео)

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Ексклюзивний репортаж із бригади тактичної авіації Повітряних сил України. На початку війни на Донбасі бойові літаки відіграли значну роль у звільненні захоплених територій. Із вересня 2014 року, згідно з мінськими домовленостями, польоти заборонили. Через 6 років керівництво Повітряних сил заявило – час грає проти української авіації. Техніка застаріла та потребує заміни. Скільки часу залишилося у радянських бортів? Чим замінять авіапарк?

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