Ексклюзивний репортаж із бригади тактичної авіації Повітряних сил України. На початку війни на Донбасі бойові літаки відіграли значну роль у звільненні захоплених територій. Із вересня 2014 року, згідно з мінськими домовленостями, польоти заборонили. Через 6 років керівництво Повітряних сил заявило – час грає проти української авіації. Техніка застаріла та потребує заміни. Скільки часу залишилося у радянських бортів? Чим замінять авіапарк?