Україна створює танк майбутнього. Коли нові бойові машини з'являться в українській армії? Бойовики порушують перемир'я. Як реагує Зеленський? Як змінилися бойові дії на Донбасі в 2020 році? Про що зможуть домовитися Україна та Росія? Донецьк сьогодні. Як живуть люди в «ДНР»? Ціни, магазини, розваги. Що кажуть жителі Донецька? Новий 2021 рік у Донецьку.