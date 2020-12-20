Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 грудня 2020, Київ 18:35
Відео

Україна створює нові танки для війни з Росією (відео)

Україна створює нові танки для війни з Росією (відео)
Embed
Україна створює нові танки для війни з Росією (відео)

No media source currently available

0:00 0:27:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Україна створює танк майбутнього. Коли нові бойові машини з'являться в українській армії? Бойовики порушують перемир'я. Як реагує Зеленський? Як змінилися бойові дії на Донбасі в 2020 році? Про що зможуть домовитися Україна та Росія? Донецьк сьогодні. Як живуть люди в «ДНР»? Ціни, магазини, розваги. Що кажуть жителі Донецька? Новий 2021 рік у Донецьку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG