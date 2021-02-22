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22 лютого 2021, Київ 12:23
Відео

Українців прищеплюють російською вакциною «Спутнік V» (відео)

Українців прищеплюють російською вакциною «Спутнік V» (відео)
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Українців прищеплюють російською вакциною «Спутнік V» (відео)

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На території України вже кілька тижнів прищеплюють від COVID-19. Застосовують вакцину – російський «Спутнік V». Важливо уточнити – відбувається це на окупованій частині української території. У цьому відеосюжеті йдеться про окуповану частину Донбасу. Поставляють туди вакцину з Росії з початку лютого.

Чому в Україні на законодавчому рівні не заборонили «Спутнік V»? Які завдання вирішує президент Росії Володимир Путін, коли за його командою завозять препарат на непідконтрольні уряду України території? І що самі жителі Донецька думають про таку вакцинацію?

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