На території України вже кілька тижнів прищеплюють від COVID-19. Застосовують вакцину – російський «Спутнік V». Важливо уточнити – відбувається це на окупованій частині української території. У цьому відеосюжеті йдеться про окуповану частину Донбасу. Поставляють туди вакцину з Росії з початку лютого.