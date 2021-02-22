Донецьк і Луганськ у ТікТок: що показують місцеві? (відео)
Соцмережі вже давно перетворилися на віртуальне поле бою, де за аудиторію б'ються різні пропагандисти. «Фейсбук», «Твітер», «ВКонтакте» – тут не припиняються політичні баталії. А що ж «ТікТок»? Його користувачі – молоді та аполітичні. Який контент постять фанати «ТікТока», які живуть на окупованій частині Донбасу? І що особливого в їх відео?
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