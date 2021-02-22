Соцмережі вже давно перетворилися на віртуальне поле бою, де за аудиторію б'ються різні пропагандисти. «Фейсбук», «Твітер», «ВКонтакте» – тут не припиняються політичні баталії. А що ж «ТікТок»? Його користувачі – молоді та аполітичні. Який контент постять фанати «ТікТока», які живуть на окупованій частині Донбасу? І що особливого в їх відео?