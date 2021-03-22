Скандальні вибори на Донбасі. 28 березня в Донецькій області відбудуться вибори народного депутата. Обраний торік в 50-му окрузі Руслан Требушкін, згідно з результатами місцевих виборів, став мером міста Покровськ. Відповідно, місце у Верховній Раді звільнилося. Поборотися за нього вирішили 19 кандидатів. Серед них: підсудні, відомі захисники бойовиків і представники «проросійських» телеканалів, які потрапили під санкції в Україні. Хто вони – фаворити передвиборчої кампанії на Донбасі? Якими методами борються за перемогу? Що приховують їхні біографії?