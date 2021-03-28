Росію знову застукали на Донбасі. РФ випробовує в Україні нову зброю. Черговий доказ участі Росії у війні на Донбасі. Байден і Путін: протистояння наростає. До чого приготуватися Україні? Чи допоможе США Зеленському зупинити агресію Росії? Життя в «ДНР». Скільки грошей заробляють в Донецьку? На що вистачає пенсій і соцвиплат?
Чим для України обернеться загострення між Росією та США? (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
Ігор Роздобудько
Лермонтов і президенти України. Як має діяти нація, щоб її поважали?
-
-
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Чому Москва досі боїться гетьмана Івана Мазепи?
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ