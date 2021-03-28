Росію знову застукали на Донбасі. РФ випробовує в Україні нову зброю. Черговий доказ участі Росії у війні на Донбасі. Байден і Путін: протистояння наростає. До чого приготуватися Україні? Чи допоможе США Зеленському зупинити агресію Росії? Життя в «ДНР». Скільки грошей заробляють в Донецьку? На що вистачає пенсій і соцвиплат?