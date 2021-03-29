На окупованому Донбасі підвищили соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Зробили це з 1 січня і телеканали угруповання «ДНР» рапортують про «підвищення рівня життя громадян». Чи справді жити стало краще? Як живуть і заробляють люди по той бік лінії розмежування?
Скільки грошей витрачають на життя в «ДНР»? (відео)
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