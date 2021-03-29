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29 березня 2021, Київ 11:25
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Скільки грошей витрачають на життя в «ДНР»? (відео)

Скільки грошей витрачають на життя в «ДНР»? (відео)
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Скільки грошей витрачають на життя в «ДНР»? (відео)

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На окупованому Донбасі підвищили соціальні виплати та зарплати бюджетникам.

На окупованому Донбасі підвищили соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Зробили це з 1 січня і телеканали угруповання «ДНР» рапортують про «підвищення рівня життя громадян». Чи справді жити стало краще? Як живуть і заробляють люди по той бік лінії розмежування?

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