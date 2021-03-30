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30 березня 2021, Київ 10:26
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Росія готується до атаки українських безпілотників на Донбасі? (відео)

Росія готується до атаки українських безпілотників на Донбасі? (відео)
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Росія готується до атаки українських безпілотників на Донбасі? (відео)

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На Донбасі фіксують новітню російську військову техніку.

На Донбасі фіксують новітню російську військову техніку. Незважаючи на позиційну війну та заявлене перемир’я схід України залишається для російської армії полігоном для випробувань, тому в списку доказів російської присутності в Україні з&#39;являються нові зразки. Яка техніка засвітилася на окупованій території? Які військові системи знаходяться на Донбасі роками? Яку мету, за даними розвідки, переслідують?

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