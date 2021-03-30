На Донбасі фіксують новітню російську військову техніку. Незважаючи на позиційну війну та заявлене перемир’я схід України залишається для російської армії полігоном для випробувань, тому в списку доказів російської присутності в Україні з'являються нові зразки. Яка техніка засвітилася на окупованій території? Які військові системи знаходяться на Донбасі роками? Яку мету, за даними розвідки, переслідують?