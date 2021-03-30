На Донбасі фіксують новітню російську військову техніку. Незважаючи на позиційну війну та заявлене перемир’я схід України залишається для російської армії полігоном для випробувань, тому в списку доказів російської присутності в Україні з'являються нові зразки. Яка техніка засвітилася на окупованій території? Які військові системи знаходяться на Донбасі роками? Яку мету, за даними розвідки, переслідують?
Росія готується до атаки українських безпілотників на Донбасі? (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Ігор Роздобудько
Лермонтов і президенти України. Як має діяти нація, щоб її поважали?
-
-
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Чому Москва досі боїться гетьмана Івана Мазепи?
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ