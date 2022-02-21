Рада безпеки Росії провела позачергова засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна 21 лютого. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР». «Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей», – так прокоментували Радіо Свобода ці заяви у Міністерстві закордонних справ України. При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.