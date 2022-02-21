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Донецьк, Москва, Маріуполь про «незалежність» територій, підконтрольних «ДНР» і «ЛНР» (відео)

Донецьк, Москва, Маріуполь про «незалежність» територій, підконтрольних «ДНР» і «ЛНР» (відео)
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Донецьк, Москва, Маріуполь про «незалежність» територій, підконтрольних «ДНР» і «ЛНР» (відео)

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Радіо Свобода запитало жителів Донецька, Москви та Маріуполя, що вони думають про визнання «незалежними» територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

Рада безпеки Росії провела позачергова засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна 21 лютого. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР». «Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей», – так прокоментували Радіо Свобода ці заяви у Міністерстві закордонних справ України. При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.

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