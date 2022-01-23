Хоча точний вміст не розголошується, повідомляють, що цього разу в Україну доставили і летальну зброю. Поставка відбулася після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня на тлі напруження через концентрацію поблизу кордонів України десятків тисяч російських військових, озброєння і техніки.