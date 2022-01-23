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До Києва зі Сполучених Штатів прилетів вантаж із озброєнням (відео)

До Києва зі Сполучених Штатів прилетів вантаж із озброєнням (відео)
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До Києва зі Сполучених Штатів прилетів вантаж із озброєнням (відео)

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Перша частина американського пакету підтримки безпеки України надійшла до Києва, повідомило посольство США. Вага вантажу складає 90 тонн.

Хоча точний вміст не розголошується, повідомляють, що цього разу в Україну доставили і летальну зброю. Поставка відбулася після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня на тлі напруження через концентрацію поблизу кордонів України десятків тисяч російських військових, озброєння і техніки.

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