На Сумщині працівники ДСНС продовжують розміновувати території. У селі Станова, що під Тростянцем, у ставку, біля якого був підірваний російський танк, водолази служби дістали 3 артснаряди 125 мм калібру. Після цього «знахідку» знищили на спеціальному майданчику. Місцеві жителі Станової також розповіли Радіо Свобода про зустріч села з окупантами. Зокрема і про те, як розбирали зламану ворожу техніку та віддавали знайдені в ній боєприпаси українським військовим. За 2022 рік тільки піротехніками ДСНС в Сумській області було знищено понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.