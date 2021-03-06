ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник

Це люди з різних міст України, які поверталися із роботи чи навчання. Більшість – із південних і східних областей. Шестеро загинули на місці, одна людина померла – в лікарні. Ще 34 люди госпіталізували з травмами різної важкості. (Відео Reuters)
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