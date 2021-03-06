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06 березня 2021, Київ 20:08
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ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник

ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник
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ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник

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В автобусі, який їхав із Познані до Херсона, перебували 57 громадян України, в тому числі двоє водіїв.

Це люди з різних міст України, які поверталися із роботи чи навчання. Більшість – із південних і східних областей. Шестеро загинули на місці, одна людина померла – в лікарні. Ще 34 люди госпіталізували з травмами різної важкості. (Відео Reuters)

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