Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській з боку підтримуваних Росією бойовиків, як повідомили українські бійці, постраждали дві жінки і один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників. За даними ООС, обстріл вівся з важкого озброєння. Росія, починаючи із весни минулого року, поступово нарощує концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону. Розвідки США та Великої Британії кажуть про щонайменше 100 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені у прикордонних з Україною областях і в окупованому Криму.