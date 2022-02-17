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Бойовики обстріляли дитсадок на Донбасі (відео)

Бойовики обстріляли дитсадок на Донбасі (відео)
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Бойовики обстріляли дитсадок на Донбасі (відео)

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17 лютого російські гібридні сили на Донбасі обстріляли кілька населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомили українські військові.

Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській з боку підтримуваних Росією бойовиків, як повідомили українські бійці, постраждали дві жінки і один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників. За даними ООС, обстріл вівся з важкого озброєння. Росія, починаючи із весни минулого року, поступово нарощує концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону. Розвідки США та Великої Британії кажуть про щонайменше 100 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені у прикордонних з Україною областях і в окупованому Криму.

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