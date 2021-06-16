Аміна кримська татарка, родом із Криму, 7 років прожила в Сирії. Поїхала в цю країну слідом за чоловіком, чим він займався у Сирії, Аміна точно не знає. До Сирії Аміна приїхала з чотирма дітьми. Ще троє народилися в Сирії. Усіх трьох чоловіків вона втратила, вони загинули за різних обставин.



Останні три роки родина жила у таборах закритого типу на півночі Сирії. Із 2015 року коаліційні сили на чолі зі США звільняють міста і села Сирії, окуповані бойовиками терористичного угруповання «Ісламська держава». А людей, які жили під правлінням бойовиків, переселяють в табори біженців, як підозрюваних у співпраці з цим угрупованням.



Після повернення з сирійських таборів додому, громадян за необхідності можуть притягати до відповідальності. Також вони мають пройти реабілітацію та інтегруватися, наголошує Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.