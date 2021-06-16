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Ексклюзивний матеріал з Іраку. Як Україна повертала українців із таборів у Сирії (відео)

Ексклюзивний матеріал з Іраку. Як Україна повертала українців із таборів у Сирії (відео)
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Ексклюзивний матеріал з Іраку. Як Україна повертала українців із таборів у Сирії (відео)

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Із Сирії до України повернули 8 українців. Маму і 7 її дітей. За інформацією почесного консула України в Ербілі, в таборах на території Сирії залишається ще 41 українець. Обіцяють забрати усіх, складні переговори продовжать. Учасники переговорного процесу пояснюють, що без підтримки і допомоги влади Іракського Курдистану вивезення українців було б неможливим.

Аміна кримська татарка, родом із Криму, 7 років прожила в Сирії. Поїхала в цю країну слідом за чоловіком, чим він займався у Сирії, Аміна точно не знає. До Сирії Аміна приїхала з чотирма дітьми. Ще троє народилися в Сирії. Усіх трьох чоловіків вона втратила, вони загинули за різних обставин.

Останні три роки родина жила у таборах закритого типу на півночі Сирії. Із 2015 року коаліційні сили на чолі зі США звільняють міста і села Сирії, окуповані бойовиками терористичного угруповання «Ісламська держава». А людей, які жили під правлінням бойовиків, переселяють в табори біженців, як підозрюваних у співпраці з цим угрупованням.

Після повернення з сирійських таборів додому, громадян за необхідності можуть притягати до відповідальності. Також вони мають пройти реабілітацію та інтегруватися, наголошує Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

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