Коли зброя зі складів ЄС буде в Україні? Ексклюзив із українським дипломатом у Євросоюзі (відео)

Який ефект від уже запроваджених обмежень, коли час для переговорів України й Росії, а коли – для вступу України до Євросоюзу? Радіо Свобода поговорила про це в Брюсселі з Представником України при ЄС Всеволодом Ченцовим. В ексклюзивному інтерв’ю дипломат розповів, які зараз виклики перед українським дипломатичним корпусом у Євросоюзі, чи готові насправді країни-члени об’єднання підтримувати Україну, скільки знадобиться і чому в Києві не дослухаються до рекомендацій Венеційської Комісії щодо реформи Конституційного Суду, яка є одним із критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата.