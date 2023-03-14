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Коли зброя зі складів ЄС буде в Україні? Ексклюзив із українським дипломатом у Євросоюзі (відео)

Коли зброя зі складів ЄС буде в Україні? Ексклюзив із українським дипломатом у Євросоюзі (відео)
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Коли зброя зі складів ЄС буде в Україні? Ексклюзив із українським дипломатом у Євросоюзі (відео)

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Як Євросоюз мобілізує свою оборонну промисловість, щоб забезпечити Україну боєприпасами? Чи закриє шляхи Росії для обходу санкцій через треті країни?

Який ефект від уже запроваджених обмежень, коли час для переговорів України й Росії, а коли – для вступу України до Євросоюзу? Радіо Свобода поговорила про це в Брюсселі з Представником України при ЄС Всеволодом Ченцовим. В ексклюзивному інтерв’ю дипломат розповів, які зараз виклики перед українським дипломатичним корпусом у Євросоюзі, чи готові насправді країни-члени об’єднання підтримувати Україну, скільки знадобиться і чому в Києві не дослухаються до рекомендацій Венеційської Комісії щодо реформи Конституційного Суду, яка є одним із критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата.

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