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24 Травень 2019, Київ 20:19
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Глава ПЦУ Епіфаній про рішення Синоду, розмову з Філаретом і церковні гроші – відео

Глава ПЦУ Епіфаній про рішення Синоду, розмову з Філаретом і церковні гроші – відео
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Позиція патріарха Філарета «є протилежною до позиції всієї церкви», а відтак це не особистий конфлікт, заявив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній за підсумками Синоду 24 травня. Він наголосив, що сподівається на порозуміння з Філаретом, і що церква зберігає єдність. Також він пояснив Радіо Свобода, як розподілилися вплив і контроль за фінансами у церкві між ним, Філаретом та іншими ієрархами. Усі рішення Синоду підписали 11 із 12 ієрархів – окрім патріарха Філарета.

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