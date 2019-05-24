Позиція патріарха Філарета «є протилежною до позиції всієї церкви», а відтак це не особистий конфлікт, заявив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній за підсумками Синоду 24 травня. Він наголосив, що сподівається на порозуміння з Філаретом, і що церква зберігає єдність. Також він пояснив Радіо Свобода, як розподілилися вплив і контроль за фінансами у церкві між ним, Філаретом та іншими ієрархами. Усі рішення Синоду підписали 11 із 12 ієрархів – окрім патріарха Філарета.