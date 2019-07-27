Особистий терапевт та робота на вибір. Як у Норвегії працевлаштовують людей з інвалідністю

У Норвегії працевлаштування людей з інвалідністю заохочується державою. Для роботодавців, котрі беруть на роботу людей з фізичними чи ментальними вадами – нижчі податки. Працівники з інвалідністю мають особистих терапевтів, котрі супроводжують їх протягом дня і допомагають долати труднощі. Послуги таких терапевтів оплачуються з міських бюджетів. Підприємці розробляють спеціальні проекти для людей з інвалідністю, котрі вирізняються різноманітністю праці. Зосередитися на чомусь одному, більшості особливих працівників – складно, тоді як зміна праці – на користь.