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27 Липень 2019, Київ 15:30
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Особистий терапевт та робота на вибір. Як у Норвегії працевлаштовують людей з інвалідністю

Особистий терапевт та робота на вибір. Як у Норвегії працевлаштовують людей з інвалідністю
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У Норвегії працевлаштування людей з інвалідністю заохочується державою. Для роботодавців, котрі беруть на роботу людей з фізичними чи ментальними вадами – нижчі податки. Працівники з інвалідністю мають особистих терапевтів, котрі супроводжують їх протягом дня і допомагають долати труднощі. Послуги таких терапевтів оплачуються з міських бюджетів. Підприємці розробляють спеціальні проекти для людей з інвалідністю, котрі вирізняються різноманітністю праці. Зосередитися на чомусь одному, більшості особливих працівників – складно, тоді як зміна праці – на користь.

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