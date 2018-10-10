Вибухи на військових складах. Евакуйовані – відео

Через вибухи боєприпасів на 6-му арсеналі в Чернігівській області тисячі мешканців з різних сіл Ічнянського району змушені були покинути власні домівки. Людей евакуювали до найближчих населених пунктів. Найбільший пункт прийому евакуйованих організували в селі Парафіївка. Людей, які тікали від вибухів, розмістили у місцевих навчальних та медичних закладах. В приміщеннях увімкнули опалення. Для евакуйованих організували гаряче харчування, забезпечили необхідними речами – матрацами, одягом, засобами гігієни. Через вибухи на військових складах довелось повністю вивезти з Ічнянської районної лікарні всіх хворих. Їх тимчасово розмістили у Парафіївському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Всім місця в палатах не вистачило. Дехто спить прямо на підлозі на матраці в коридорі. Люди хвилюються за власне майно та господарство, яке залишили в зоні можливого ураження, бояться мародерства.