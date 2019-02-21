У Києві стартував фестиваль американського кіно «Незалежність» (відео)

Дев’ятий щорічний фестиваль американського кіно «Незалежність» відкрився стрічкою «Восьмий клас» про особливості дорослішання в епоху соціальних мереж. Окрім того, за словами організаторів, протягом наступного тижня українські глядачі зможуть побачити низку інших ігрових та документальних фільмів, деякі з яких були номіновані на «Оскар» та «Золотий глобус», та поспілкуватися із їхніми режисерами. Як зазначив Радіо Свобода куратор однієї з програм фестивалю Дмитро Тяжлов, паралельно цими днями десятеро українських режисерів під керівництвом американських колег у рамках навчального проекту Indee Lab зніматимуть документальні короткометражки – їх можна буде побачити в останній день фестивалю 28 лютого.