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20 Червень 2019, Київ 20:13
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Патріарх Філарет проти ПЦУ: протистояння сторін триває – відео

Патріарх Філарет проти ПЦУ: протистояння сторін триває – відео
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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет 20 червня провів у Володимирському соборі Києва збори, які він назвав «Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату». На цій зустрічі було ухвалено рішення про відновлення існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасування визнання Православної церкви України. Утім, Православна церква України називає «юридично нікчемними рішення» цих зборів. На найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня буде дано оцінку «подіям, що відбулися», заявили у керівництві церкви.

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