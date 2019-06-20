Почесний патріарх Православної церкви України Філарет 20 червня провів у Володимирському соборі Києва збори, які він назвав «Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату». На цій зустрічі було ухвалено рішення про відновлення існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасування визнання Православної церкви України. Утім, Православна церква України називає «юридично нікчемними рішення» цих зборів. На найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня буде дано оцінку «подіям, що відбулися», заявили у керівництві церкви.