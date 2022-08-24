День Незалежності-1991: як це було. Фільм Радіо Свобода

346 голосів за! 30 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України. Цьому передували кілька років багатотисячних акцій на підтримку виходу України зі складу Радянського союзу. Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. «Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе п’ять-десять-двадцять років... А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну», – згадує один з «батьків» української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо разом у фільмі від Радіо Свобода.