Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Жовтень 2018, Київ 13:13
Відео

Вчитель для 8 мільйонів учнів - відео

Вчитель для 8 мільйонів учнів - відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вже три роки учитель фізики Рішельєвського ліцею м.Одеса Павло Віктор знімає свої уроки на відео. Зараз на його Youtube-канал підписано понад 130 тисяч користувачів, а переглядів 8 мільйонів! Перші прямі трансляції уроків пан Віктор почав робити для учнів, які пропускали заняття. Після цього пан Віктор спробував вести трансляції під час звичайних уроків у класі. Ідея сподобалася як учням, так і керівництву ліцею. Викладача забезпечили обладнанням: мікшером і двома камерами. Виявилося, що відео вчителя активно дивляться на Youtube, тож він вирішив записати повний курс фізики.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG