Вже три роки учитель фізики Рішельєвського ліцею м.Одеса Павло Віктор знімає свої уроки на відео. Зараз на його Youtube-канал підписано понад 130 тисяч користувачів, а переглядів 8 мільйонів! Перші прямі трансляції уроків пан Віктор почав робити для учнів, які пропускали заняття. Після цього пан Віктор спробував вести трансляції під час звичайних уроків у класі. Ідея сподобалася як учням, так і керівництву ліцею. Викладача забезпечили обладнанням: мікшером і двома камерами. Виявилося, що відео вчителя активно дивляться на Youtube, тож він вирішив записати повний курс фізики.