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02 Жовтень 2019, Київ 14:39
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Формула Штайнмаєра: хто в Раді за і проти?

Формула Штайнмаєра: хто в Раді за і проти?
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Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія. Депутати Верховної Ради висловили свою позицію стосовно угоди.

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