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04 Серпень 2019, Київ 23:33
Відео

Як «літаюча людина» Запата подолав Ла-Манш на Flyboard Air – відео

Як «літаюча людина» Запата подолав Ла-Манш на Flyboard Air – відео
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Французький інженер-винахідник Френкі Запата з другої спроби перетнув 4 серпня Ла-Манш. Він перелетів протоку, що відокремлює Велику Британію від континенту, на літаючій платформі Flyboard Air із реактивними двигунами. Цю платформу Залата сконструював сам. Політ на відстань у приблизно 35 кілометрів тривав близько 22 хвилин, із урахуванням часу дозаправки на спеціально встановленій у протоці платформі. Запата стартував на узбережжі Франції, а приземлився у Великій Британії поблизу міста Дувр. Швидкість польоту досягала 177 кілометрів на годину. Раніше ніхто не перетинав Ла-Манш на подібному виді транспорту. Перша спроба винахідника подолати Ла-Манш 25 липня завершилася невдачею, він не зміг приземлитися на дозаправній платформі. (Відео Reuters)

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