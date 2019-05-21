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22 Травень 2019, Київ 01:10
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Названо першого лауреата премії імені Георгія Гонгадзе – відео

Названо першого лауреата премії імені Георгія Гонгадзе – відео
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Премію імені Георгія Гонгадзе, яку започаткував цього року український ПЕН-клуб, отримав редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, друг загиблого журналіста. Церемонія відбувалася у Києві, у приміщенні музею Шевченка. Як зазначалося раніше, серед критеріїв відбору, окрім професійності, була інноваційність діяльності та внесок у розвиток окремих жанрів чи медіасередовища в цілому. Окрім Кіпіані, у короткому списку були журналіст «Дзеркала тижня» Сергій Рахманін та співзасновник проекту The Ukrainians Тарас Прокопишин.

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