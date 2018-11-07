У Херсоні попрощалися з помічницею міського голови та громадською активісткою Катериною Гандзюк, яку три місяці тому облили сірчаною кислотою. Вона пробула в реанімації 96 днів. Пішла з життя 4 листопада. Кількасот людей зібралися в обласному палаці молоді провести її в останню путь. Попрощатися з Катериною її друзі не пустили представників обласної ради, кількох депутатів та голову обласної держадміністрації. Активісти звинувачують їх у тому, що ті не втрутилися в ситуацію і не підтримали Гандзюк. Одночасно з церемонією прощання невідомі обписали звинуваченнями управління Нацполіції та паркан біля будинку Ігоря Павловського, який є помічником народного депутата Миколи Паламарчука, котрий, за словами активістів, нібито передав гроші виконавцям нападу. Зі свого боку, сам Ігор Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкидає і стверджує, що з Катериною Гандзюк навіть не був знайомий. Він також додав, що з позиції помічника народного депутата Миколи Паламарчука тимчасово звільнився 6 листопада. Поховають Катерину Гандзюк на міському кладовищі під Херсоном, на центральній алеї.