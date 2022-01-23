Росія прагне окупувати Харків. Таке припущення зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю американському виданню Washington Post. Для ескалації Росія може використати гасло захисту російськомовного населення на територіях, де є родинні зв’язки з Російською федерацією. Це, за словами президента, може стати початком повномасштабної війни.
Міський голова Харкова Ігор Терехов вже запевнив городян, що не дозволить розхитувати ситуацію у місті. «Будь-який завойовник, який тільки думає прийти на нашу землю, має знати, що він отримає потужну відсіч містян та наших міжнародних партнерів, від усіх жителів України. Місто Харків був, є та буде українським містом», – зазначив Ігор Терехов, коментуючи заяву президента, щодо імовірної окупації міста.
«Не хочеться вірити», – харків’яни про можливість окупації міста та імовірне вторгнення (опитування)
Росія прагне окупувати Харків. Таке припущення зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю американському виданню Washington Post. Для ескалації Росія може використати гасло захисту російськомовного населення на територіях, де є родинні зв’язки з Російською федерацією. Це, за словами президента, може стати початком повномасштабної війни.
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Віталій Портников
Україна і путінська Росія. Українці стали заручниками шантажу
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