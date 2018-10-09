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09 Жовтень 2018, Київ 22:46
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Гімн України на російському телебаченні – відео

Гімн України на російському телебаченні – відео
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У кулуарах ПАРЄ російська журналістка програми «60 минут» спробувала взяти інтерв’ю у членів української делегації у відповідь вона почула гімн України. Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.

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