У кулуарах ПАРЄ російська журналістка програми «60 минут» спробувала взяти інтерв’ю у членів української делегації у відповідь вона почула гімн України. Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.