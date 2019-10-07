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07 Жовтень 2019, Київ 19:56
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Глави МЗС України та Латвії обговорили співпрацю щодо протидії російській агресії – відео

Глави МЗС України та Латвії обговорили співпрацю щодо протидії російській агресії – відео
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та керівник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс зустрілися в Києві, щоб скоординувати зусилля щодо невизнання анексії Криму та протидії російській агресії на Донбасі. В рамках зустрічі очільники дипломатичних відомств двох держав відповіли на запитання медіа. Досвід звільнення від радянської окупації Латвії, а також Литви та Естонії варто використати і для майбутньої деокупації українського Криму, зауважив Едгар Рінкевичс, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

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