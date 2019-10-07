Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та керівник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс зустрілися в Києві, щоб скоординувати зусилля щодо невизнання анексії Криму та протидії російській агресії на Донбасі. В рамках зустрічі очільники дипломатичних відомств двох держав відповіли на запитання медіа. Досвід звільнення від радянської окупації Латвії, а також Литви та Естонії варто використати і для майбутньої деокупації українського Криму, зауважив Едгар Рінкевичс, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.